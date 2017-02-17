Весна идет

Весенний Париж и благоухающие розовые сады вдохновили Лизу Элдридж на создание коллекции Lancôme - Absolutely Rose

Коллекцию Lancôme Absolutely Rose ждали с придыханием. Все из-за потрясающей новинки - хайлайтера La Rose à Poudrer в виде бутона розы. Мерцающие частички нанесены на "лепестки" розы. Чтобы не повредить бутон, Lancôme выпустил очень мягкую кисть кабуки. Свечение у хайлайтера деликатное, поэтому использовать его можно по всему лицу, как пудру.

Среди других новинок коллекции - палитра La Palette La Rose, в которую вошли шесть оттенков теней (от нежно-розового до серебристого и серого), база для губ и два оттенка помад - розовый и коралловый. Для создания румянца Лиза Элдридж подготовила румяна-кушоны в нескольких розовых оттенках - один спокойнее, другой - интенсивнее. А для макияжа губ - помады-кушоны Parisian Lips.

Чтобы научиться правильно пользоваться пудрой-хайлайтером и создавать эффект "зацелованных губ" Лиза Элдридж сняла урок макияжа, в котором использовала все средства из новой коллекции Absolutely Rose.