По стопам отца: Айрис Лоу в рекламной кампании Burberry Beauty

Дочь Джуда Лоу

Шестнадцатилетняя дочь Джуда Лоу Айрис Лоу стала лицом новой линии помад Burberry Beauty - Liquid Lip Velvet

Миллениалы - новые герои всех рекламных кампаний и самая желанная аудитория. Вслед за Dolce & Gabbana этой тенденции поддался и британский бренд Burberry, назначив лицом косметической линии Burberry Beauty шестнадцатилетнюю звезду соцсетей Айрис Лоу. Ее отец, актер Джуд Лоу - также любимчик крупнейших косметических и парфюмерных брендов. Благодаря рекламному контракту Айрис пополнила ряды нового поколения молодых звезд, которое составляют дети знаменитостей - Кайя Гербер, Лили-Роуз Депп, Уиллоу и Джейден Смит.

Айрис стала лицом жидких помад Liquid Lip Velvet. Всего в коллекции представлено 14 оттенков. Глава бренда Кристофер Бейли отметил, что девушка обладает утонченным британским стилем и харизмой, что делает ее идеальным кандидатом для этой роли.