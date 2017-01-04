В нейтральных оттенках

Кейтлин Дженнер и M.A.C поделились превью новой коллаборации

Всего в коллекцию косметики Кейтлин Дженнет для M.A.C вошло 15 продуктов, часть из которых можно увидеть в новом превью. Судя по снимку из официального аккаунта бренда, в коллекцию Дженнер вошли тени, помады, румяна и блески для губ преимущественно теплых нейтральных и ягодных оттенков, а также накладные ресницы.

Напомним, что для Кейтлин Дженнер и M.A.C это уже не первая коллаборация. В начале прошлого года Дженнер стала лицом помады Finally Free.

Коллекция поступит в продажу на официальном сайте M.A.C уже завтра.