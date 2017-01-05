Kérastase Hair Coach

На технологической выставке CES 2017 в Лас-Вегасе L'Oreal совместно с компанией Withings представили смарт-расческу Kérastase Hair Coach, которая следит за качеством волос и помогает свести к минимуму их повреждение

Внешне "умная" расческа ничем не отличается от обычных – сделана из пластика и резины. Но на каждом зубчике есть датчик, сенсор и гироскоп, а внутри – Bluetooth-модуль для связи со смартфоном. Во время расчесывания волос датчики отслеживают правильно ли пользователь расчесывает волосы, определяет силу нажатия расчески, влажность волос и количество спутанных волос.

Все полученные данные гаджет фиксирует в специальном приложении. После анализа результатов пользователю указывают на существующие проблемы с волосами, предлагается алгоритм по уходу и даются индивидуальные рекомендации, что в перспективе, по задумке разработчиков, помогает свести к минимуму повреждение волос.

Гаджет Kérastase Hair Coach поступит в продажу в середине 2017 года. Ориентировочная цена составляет $200.