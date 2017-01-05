Cuir, Vinyle и Velours

Парфюмерная линия YSL пополнилась тремя новыми ароматами

В конце 2015 года YSL запустил коллекцию унисекс-ароматов Le Vestiaire Des Parfums, лейтмотивом для которой стали знаковые элементы дома: тренч, смокинг, кафтан, бушлат и куртка-сафари. В этом году парфюмерная линия дома обзавелась тремя новыми ароматами. На этот раз парфюмы воспевают не предметы гардероба, а материалы: кожу, бархат и винил.

За разработку кожаного парфюма Cuir отвечал Илиас Эрменидис. Основными компонентами аромата стали ром, табак и грубая кожа. Позже парфюм раскрывается черным чаем, имбирем и гваяковым деревом.

Бархат, который Ив Сен-Лоран называл своим любимым материалом, раскрывается в парфюме Velours нотами ванили и янтарного дерева. Их парфюмер Карлос Бенаим сопроводил аккордами черного чая, ладана, жасмина и ириса.

Провокационный винил, который Ив Сен-Лоран использовал в своих бунтарских коллекциях ready-to-wear в 60-х, парфюмер Жюльетт Карагеузоглу выразила через пряный перец, бергамот, анис и цветы бессмертника. Их в парфюме Vinyle уравновешивают ноты ванили и мирры.

Стоимость парфюмов YSL составит €270 за флакон объемом 125 мл.