Le Blanc Énergies Puretés de Chanel

"Твидовые" румяна, лаковые блески для губ и золотисто-жемчужный хайлайтер – рассматриваем, что приготовила визажист Chanel Лючия Пика для азиатского рынка

Каждую весну Chanel выпускает коллекцию макияжа для азиатского рынка – Le Blanc (одни из самых красивых, кстати), охоту за которыми ведут и европейские поклонницы косметики бренда. Этой весной Le Blanc будет доступна не только в Азии, но и во всех парфюмерно-косметических бутиках Chanel, а также на официальном сайте.

Le Blanc Énergies Puretés de Chanel вдохновлена азиатской культурой, в частности, корейской поп-музыкой, которую Лючия Пика для себя отмечает, как что-то энергичное и красочное. Коллекция действительно получилась яркой. В нее войдут две четырехцветные палетки теней. В одной преобладают бежевый, персиковый, розовый и медно-коричневый оттенки, в другой – баклажановый, серый, темно-оливковый и розовый.

Стар-продуктом коллекции заявлены румяна, рельеф которых повторяет текстуру твида. Выйдут румяна в двух оттенках – коралловом и вишнево-красном. Последний оттенок отсылает к сакуре. К Японии в коллекции также отсылает золотисто-жемчужный хайлайтер, его рельеф напоминает гофрированную бумагу для оригами. Для макияжа губ в коллекции представлены помады в коралловом, розово-коралловом и красном оттенках, а также лаковые блески для губ в двух цветах – ярко-малиновом и коралловом.