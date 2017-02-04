Культовому аниме исполняется 25 лет, а его героине – 39

Японский косметический бренд Shiseido выпустил коллекцию косметики в честь Сейлор Мун

В этом году исполняется 25 лет с выхода первого эпизода культового аниме "Сейлор Мун". Специально к юбилею шоу Shiseido подготовил тематическую коллекцию косметики. Серия небольшая и состоит всего из двух продуктов. В нее вошли тональный крем и пудра в упаковке со звездами и полумесяцами с голографическими переливами. Стоимость всей коллекции составляет $61, при ее покупке поклонники получат в подарок бархатный чехол и наклейку в стиле "Сейлор Мун".

Коллекция поступит в продажу 21 апреля.