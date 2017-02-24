В честь мамы

Видимо, Канье решил посоревноваться с родственницей Кайли Дженнер - рэпер запускает собственную линию косметики

Новый косметический бренд от музыканта, продюсера и дизайнера одежды Канье Уэста будет называться Donda - в честь матери артиста, скончавшейся ровно 10 лет назад. Скорее всего, марка будет выпускать не только декоративную косметику, но и средства по уходу вроде лосьонов, а также парфюмерию. Точную дату запуска рэпер пока не обозначил.

У семейства Кардашьян уже есть успешный действующий косметический бренд - Kylie Cosmetics, находящийся под управлением самой младшей сестры Кайли Дженнер. Правда, бренд выпускает исключительно декоративную косметику.

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