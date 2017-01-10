True Match

Во время 74-ой церемонии награждения Golden Globes была представлена обновленная рекламная кампания тонального крема True Match - в этот раз ее лицами стали актриса Блейк Лавли, модель Лара Стоун, транс-модель Хари Неф и другие

Обновленная рекламная кампания L'Oréal Paris рассказывает, что среди 33 оттенков True Match каждый может найти идеально подходящий. Тональный крем делится не только на более светлые или более темные оттенки, но и теплые, нейтральные и холодные. True Match обещает подстраиваться под естественный тон кожи, а нежирная текстура должна ложиться ровно и выглядеть естественно.

В небольших видео Лара Стоун, Блейк Лавли, Хари Неф, плюс-сайз модель Сабина Карлсон и темнокожий актер Дарнел Бернар рассказывают об отношении к собственной коже и лицу. Для Стоун и Лавли тональный крем является незаменимым помощником после многочисленных съемок, а для транссексуальной модели Хари Неф крем - способ почувствовать себя защищенной. Актер Дарнел Бернар утверждает, что косметикой могут пользоваться не только женщины, а модель с веснушками Сабина Карлсон рассказывает, что заслуга True Match в том, что он не перекрывает веснушки, а подчеркивает их естественную красоту.