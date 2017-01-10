Обновленная рекламная кампания L'Oréal Paris рассказывает, что среди 33 оттенков True Match каждый может найти идеально подходящий. Тональный крем делится не только на более светлые или более темные оттенки, но и теплые, нейтральные и холодные. True Match обещает подстраиваться под естественный тон кожи, а нежирная текстура должна ложиться ровно и выглядеть естественно.
В небольших видео Лара Стоун, Блейк Лавли, Хари Неф, плюс-сайз модель Сабина Карлсон и темнокожий актер Дарнел Бернар рассказывают об отношении к собственной коже и лицу. Для Стоун и Лавли тональный крем является незаменимым помощником после многочисленных съемок, а для транссексуальной модели Хари Неф крем - способ почувствовать себя защищенной. Актер Дарнел Бернар утверждает, что косметикой могут пользоваться не только женщины, а модель с веснушками Сабина Карлсон рассказывает, что заслуга True Match в том, что он не перекрывает веснушки, а подчеркивает их естественную красоту.