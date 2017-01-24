Анджелина Джоли - новое лицо Guerlain

Mon Guerlain

Актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли будет представлять новый аромат Guerlain

Вчера французский парфюмерный дом Guerlain назвал своей новой музой Анджелину Джоли. Для актрисы это первый крупный бьюти-контракт. О сотрудничестве Guerlan и Анджелина Джоли договорились еще в 2015 году, когда она снимала в Камбодже фильм "Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи". Но реализовать задуманное у партнеров получилось только спустя год.

Актриса будет представлять новый аромат Guerlain авторства парфюмера Тьерри Вассера - Mon Guerlain. О самом аромате известны только небольшие детали - например, что запуск его запланирован на март 2017 года. Все средства, которые актриса получит за сотрудничество, будут переданы на благотворительность.