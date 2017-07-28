Вторая коллекция макияжа Виктории Бекхэм для Estee Lauder

Транслировать свою эстетику в массы Виктория Бекхэм начала с помощью одежды, а с прошлого года она с успехом это делает и в бьюти-индустрии. В августе 2016 года вышла первая коллекция декоративной косметики Victoria Beckham, созданная в сотрудничестве с бьюти-гигантом Estee Lauder. Популярность коллекции была огромная, скупили ее женщины по всему миру в считанные дни. Неудивительно, что косметический бренд и дизайнер решили продолжить коллаборацию.

О второй коллекции макияжа Victoria Beckham x Estee Lauder не было известно ничего с момента ее анонсирования. И только вчера дизайнер и бренд раскрыли карты, выпустив первые ее изображения. На промо-снимках можно увидеть пудру, две палетки теней, тушь для ресниц, крем-хайлайтер и матовую помаду в именном оттенке Victoria. Всего в коллекцию войдут 18 продуктов. Старт продаж по всему миру – первые числа сентября.

"Я очень рада продолжению сотрудничества с Estée Lauder и запуску второй совместной коллекции. Это настоящая честь и уникальный опыт. Эта коллекция – мое собственное видение красоты. Я надеюсь, что эти средства для макияжа помогут женщинам почувствовать себя красивыми и уверенными в себе", – говорит Виктория.