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Кристен Стюарт – лицо нового аромата Chanel Gabrielle
Главный парфюмерный запуск французского дома в 2017 году
В начале года Chanel объявили 2017 год годом Габриэль Шанель. По этому случаю французский бренд анонсировал два крупных запуска – сумку Chanel Gabrielle и одноименный аромат. Сегодня стало известно, что новый парфюм будет представлять посланница Chanel – актриса Кристен Стюарт.
Рекламную кампанию сумки Chanel Gabrielle французский бренд выпустил в прошлом месяце. Представляют ее Кара Делевинь, Каролин де Мегрэ, актриса Кристен Стюарт и впервые в истории дома – мужчина, музыкант Фаррелл Уильямс. А вот с лицом аромата Chanel определились только сейчас. Представлять его будет посланница модного дома Кристен Стюарт. Рекламный фильм с ее участием, снятый режиссером Ринганом Ледвиджом, выйдет только в сентябре. Композиция Chanel Gabrielle остается в секрете. Известно, что работал над созданием аромата парфюмер Оливье Польж, который заявляет его как цветочный.
По слухам, новый парфюм будет дороже Chanel №5 L'Eau. Chanel Gabrielle вообще не для миллениалов, а для более взрослой аудитории. Ждем!
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