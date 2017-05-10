Кристен Стюарт – лицо нового аромата Chanel Gabrielle

В начале года Chanel объявили 2017 год годом Габриэль Шанель. По этому случаю французский бренд анонсировал два крупных запуска – сумку Chanel Gabrielle и одноименный аромат. Сегодня стало известно, что новый парфюм будет представлять посланница Chanel – актриса Кристен Стюарт.

Рекламную кампанию сумки Chanel Gabrielle французский бренд выпустил в прошлом месяце. Представляют ее Кара Делевинь, Каролин де Мегрэ, актриса Кристен Стюарт и впервые в истории дома – мужчина, музыкант Фаррелл Уильямс. А вот с лицом аромата Chanel определились только сейчас. Представлять его будет посланница модного дома Кристен Стюарт. Рекламный фильм с ее участием, снятый режиссером Ринганом Ледвиджом, выйдет только в сентябре. Композиция Chanel Gabrielle остается в секрете. Известно, что работал над созданием аромата парфюмер Оливье Польж, который заявляет его как цветочный.

По слухам, новый парфюм будет дороже Chanel №5 L'Eau. Chanel Gabrielle вообще не для миллениалов, а для более взрослой аудитории. Ждем!