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Косметическая премьера L.Raphael на Каннском кинофестивале
Процедура 4D SOFT FACE LIFT
Швейцарский бренд L.Raphael – один из главных партнеров Каннского кинофестиваля. Если за макияж моделей и голливудских актрис чаще всего отвечает L'Oreal, то за уход за лицом и телом – L.Raphael. В рамках 70-летия крупнейшего киносмотра ведущий швейцарский институт красоты приготовил особую премьеру – процедуру 4D SOFT FACE LIFT, которую еще именует как "подтяжку без хирургии", которая будет осуществляться по традиции в L.RAPHAEL Beauty Spa в отеле Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez.
Разрабатывалась процедура под руководством Ронит Рафаэль и доктора Рафаэля Гюменера. Новый комплекс для омоложения и стройности "атакует" старение с четырех сторон. Стойкий эффект достигается за счет воздействия четырех технологий: фракционной радиочастотной, моделирования лица, микроволокон и фирменных кислородных процедур L.RAPHAEL с использованием витамина С.
Представлять совершенно новую косметологическую процедуру в Каннах будет лично Ронит Рафаэль, которая проведет ужин для друзей бренда.
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