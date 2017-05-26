Ронит Рафаэль: "К косметическим процедурам нужно относиться, как к фитнесу"

Почему пластическую хирургию нельзя считать панацеей, как замедлить процесс старения и зачем относиться к косметике, как к фитнесу – рассказывает основательница косметического бренда L. Raphael Ронит Рафаэль

В каком возрасте нужно начать профессиональный уход у косметолога

"У каждого возраста есть свои специфические проблемы, которые нужно решать поэтапно. Сначала это устранение акне, затем восстановление и поддержка баланса увлажнения кожи, затем борьба с признаками старения. В 25 можно делать специальные процедуры раз в 3–4 месяца для общего оздоровления кожи. Это хорошая отправная точка. Важно обучать такому подходу своих детей. Приучать оберегаться солнечных лучей, не курить, заниматься спортом, посещать врачей".

О регулярности косметических процедур

"Все просто. К этому нужно относиться, как к фитнесу. Если ты хочешь быть здоровым и чувствовать себя хорошо, иметь красивое тело, нужно регулярно заниматься спортом, ходить в зал. Не очень верно думать, что одно приседание изменит твое тело на всю жизнь. Так же и с лицом. Да, пластической операцией вы вернете "исходные данные", но это не заморозит процесс старения. Через некоторое время проблема снова вернется. Магии не существует".

Об аппаратной косметологии

"Наделать кучу операций и инъекций – тренд двадцатилетней давности, и некоторые до сих пор его придерживаются. Но правда в том, что технологии постоянно развиваются, и уже как 25 лет можно делать "процедуры без скальпеля" с помощью специальных аппаратов. Мы поняли, что в сочетании с техническим воздействием косметология приносит больше результата. Продукт попадает в нужные слои кожи быстрее и эффективнее, действует дольше. Да, каждый день можно обходиться кремами, маслами и сыворотками, но время от времени требуется наносить их с помощью специальных аппаратов. А затем снова поддерживать результат своими силами.

Ни один аппарат и машина не могут сделать вас молодыми раз и навсегда. Это целый комплекс ухода за собой: спорт, питание, антивозрастные процедуры, медицина, досуг, эстетическое развитие и работа со стрессом. Пять из семи заповедей красоты должны поддерживаться вами, и только за двумя вы приходите в L. Raphael. Только один продукт или аппарат никогда не дадут полноценного результата".

Аппаратная косметология vs. Пластическая хирургия

"Мы не говорим клиенткам, что наши процедуры спасут их от необходимости делать пластическую операцию, но они помогут как можно дольше обходиться без нее. Для каких-то проблем в определенном возрасте операция понадобится, но с нужным уходом этот момент можно оттянуть на долгие годы. Потребность в подтяжке лица понадобится не в 40, а, скажем, в 60–65 лет. Уход, в отличие от пластических операций, значительно улучшает качество кожи. Если у вас хорошая кожа, шанс удачного исхода операции сильно возрастает, а ее эффект длится куда дольше".

Знаменитые омолаживающие кислородные процедуры L.Raphael, а также ряд других косметологических технологий эксклюзивно представлены в Казахстане в Beauty Lab в Алматы.