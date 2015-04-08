Бьюти-блиц: Яна Расковалова

Об уходе

Ювелирный дизайнер и основатель бренда Yana Яна Расковалова рассказала Buro 24/7 о любви к йоге, важности пользования тональными средствами и о том, как массаж и баня ей заменяют многоступенчатые и сложные процедуры у косметолога

Утренний бьюти-ритуал?

Йога. Занимаюсь ей уже 10 лет. Это самая любимая и эффективная маска для лица. На сложные и многоступенчатые домашние процедуры по утрам в ванной просто нет времени. Мне она дает столько энергии, сколько не дают другие виды спорта. После занятий йогой могу свернуть горы.

Любимая косметическая процедура?

Я не хожу в салоны. Не делаю никаких новомодных процедур, не делаю уколов "красоты". Все, что мне нужно, – баня и массаж. Я абсолютный наркоман бани, если можно так выразиться. Хожу в баню минимум два раза в неделю. Когда ты входишь в этот постоянный режим, тело начинает просить еще больше, и я ему не отказываю. Я еще не встречала ни одной процедуры, как посещение бани, которая способна дать коже и организму отличный тонус, придать лицу естественный румянец.

Любимое средство/марка по уходу?

Я – адепт биокосметики. Любимого средства или бренда у меня нет, меняю их постоянно. Единственное требование – это должна быть экокосметика, которая не содержит в своем составе парабенов, силиконов, сульфатов. Это для меня очень важно. С переходом на натуральную косметику моя кожа перестала быть зависимой от кремов. Видимо, эти вредные добавки все-таки вызывают привыкание. У меня, наконец-то, исчезла сухость.

Бьюти-табу?

Никогда не говори "никогда". Все мы взрослеем, меняемся, меняются наши представления и отношение к каким угодно вещам. Я не знаю, что со мной произойдет через 15 лет, поэтому не зарекаюсь. Наверное, я никогда не покрашу волосы в зеленый цвет. (Смеется.) Но это не точно, вдруг произойдут какие-то обстоятельства и я это сделаю.

Ваш любимый парфюм?

Yana, конечно. (Смеется.) Их много, да, но они все мною нежно любимы. Я была и остаюсь фанатом ароматов, моя семья и мои друзья могут подтвердить, что я была на них абсолютно помешана. Я искала всегда самые эксклюзивные и редкие ароматы, в сотрудничестве с парфюмерами создавала ароматы под себя. И когда появился бренд Yana, как-то само собой появились кулоны-ароматницы, в которые можно было наливать свой любимый парфюм. Я начала искать маленькие парфюмерные мануфактуры, стала работать с парфюмерами. В результате нашей работы появился не один аромат, как планировали, а семь. И ни от одного было невозможно отказаться. На подходе – еще два новых аромата. Я люблю ароматы смешивать, на мне всегда, как минимум, три. Это похоже на игру, и это так здорово. Говорят, что смешивать ароматы – сложно, что для этого нужно знать много о парфюмерии. Но я сделала хитрее: в каждом аромате Yana есть один или два компонента, схожие друг с другом, при смешивании они только дополняют друг друга.

Как ухаживаете за кожей зимой?

Ничего особенного в моем зимнем уходе нет. Я просто пользуюсь более плотными и питательными средствами. И то только на ночь.

Последний продукт/бренд, который вас впечатлил?



Японский бренд Fancl. Средства у них невероятного качества, люблю всю линейку, но особенно – шампуни и кондиционеры. Это что-то потрясающее. Они не содержат ароматизаторов, парабенов и сульфатов. Зато в составе много аминокислот, которые даже самые тонкие волосы насыщают не хуже масел.

Дельный совет по уходу?

Всегда, в любое время года, в любое время суток пользоваться бальзамом для губ. А еще не бояться тональных средств. Про то, что они портят кожу, – миф. Все тональные средства последнего поколения – про защиту: от холодного и сухого воздуха, от пыли и выхлопных газов, от солнца.